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Закон, порядок, государство

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В ряды Юнармии Кемеровской области торжественно приняли около 20 новобранцев

В ряды Юнармии Кемеровской области торжественно приняли около 20 новобранцев

Торжественный прием юных патриотов в ряды «Юнармии» состоялся в ходе проведения съезда руководителей юнармейских отрядов Междуреченска.

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