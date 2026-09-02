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Как снизить холестерин без диет и спорта: кардиолог Бокерия назвала верное средство

Как снизить холестерин без диет и спорта: кардиолог Бокерия назвала верное средство

До 80% холестерина попадает в наш организм не с едой, а образуется эндогенно — в нашей печени и других органах.

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