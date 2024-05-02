Сегодня десятая годовщина страшных событий в Доме Профсоюзов в Одессе. На фоне государственного переворота на Украине в городе произошли столкновения между активистами местного «антимайдана» и националистами, которых поддерживала новая киевская власть.
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