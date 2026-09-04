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Маврину и Осипову подарили по квартире в Таджикистане после матча сборной медиафутбола России. Ранее недвижимость получили Слуцкий и Дзагоев

Хавбек « Амкала » Василий Маврин и президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов получили по квартире в Таджикистане.

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