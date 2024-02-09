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Скончалась Лидия Ходченкова — основатель организации «Жители блокадного Ленинграда»

Скончалась Лидия Ходченкова — основатель организации «Жители блокадного Ленинграда»

В Петербурге скончалась Лидия Алексеевна Ходченкова — глава Санкт‑Петербургскоого отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд Мира» и основатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

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