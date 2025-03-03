Прогноз погоды в Крыму на 3 марта

Прогноз погоды в Крыму на 3 мартаВ Симферополе +1 и снегВ Севастополе +4 и небольшой снегВ Евпатории +4 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +4 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +4 и небольшой снегВ Ялте +6 и небольшой дождьВ Алуште +6 и небольшой дождьВ Керчи +1 и снегВ Армянске +.