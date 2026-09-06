Россия поставит Индии последний комплекс С-400 в ноябре

Кирилл Кухмарь/ТАСС Индия получит последний из ранее заказанных у России зенитных ракетных комплексов С-400 в ноябре 2026 года, при этом Нью-Дели прорабатывает вопрос закупки еще пяти аналогичных систем.
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