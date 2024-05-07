Собянин: Возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Холод продолжает держать Москву в своих объятиях Полноценная весна никак не наступит в Москве. Из-за слишком холодной погоды властям российской столицы даже пришлось принять решении в возобновлении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии