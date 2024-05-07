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Дмитровец

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Собянин: Возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Собянин: Возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Холод продолжает держать Москву в своих объятиях Полноценная весна никак не наступит в Москве. Из-за слишком холодной погоды властям российской столицы даже пришлось принять решении в возобновлении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.

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