Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская начала проверку в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которые во время вооруженного конфликта разговаривали на русском языке, сообщают "Украинские Новости" .
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