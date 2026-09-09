Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская начала проверку в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которые во время вооруженного конфликта разговаривали на русском языке, сообщают "Украинские Новости" .