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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замороженные деньги Абрамовича от продажи «Челси» принесли 175 млн фунтов процентов еще к июню 2024-го

Свежая отчетность Fordstam – компании, через которую Роман Абрамович владел « Челси », – показала, сколько заработали замороженные средства от продажи клуба.

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