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Татарстан табиблары йөрәге туктаган сирәк авырулы егетне коткарып калган

Татарстан табиблары сирәк авырулы егетне йөрәге туктаганнан соң коткарып кала алган. Бу хакта Казанның җиденче шәһәр хастаханәсенең матбугат хезмәте хәбәр итте.

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