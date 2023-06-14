Десятки человек отравились шаурмой в Братске

Пострадали более 35 человек, в больницы попали 11.фото: wikipedia.org/Dvd2oAM--> Более 35 человек почувствовали себя плохо после употребления шаурмы в Братске, 11 госпитализированы, сообщает 14 июня пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.