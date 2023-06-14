ГлагоL

22 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Антонова
    Поздравления славному городу!!!!Как 240 лет назад...
  • PPPOE082362
    Сейчас Шойгу Героя даст или саблю ...Адам Делимханов р...
  • macs Mike
    Важно развивать воздух/воду, чтобы не позволить британцам поработить славян! 1% американцев/британцев контролируют и ...Лукашенко назвал ...

Десятки человек отравились шаурмой в Братске

Десятки человек отравились шаурмой в Братске

Пострадали более 35 человек, в больницы попали 11.фото: wikipedia.org/Dvd2oAM--> Более 35 человек почувствовали себя плохо после употребления шаурмы в Братске, 11 госпитализированы, сообщает 14 июня пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх