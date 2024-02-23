В НВВКУ открыли бюст Героя РФ Алмаза Сафина в День защитника Отечества

В празднование Дня защитника Отечества в Новосибирском высшем военном училище (НВВКУ) открыли бюст Героя РФ и военнослужащего учебного центра старшины Сафина Алмаза Минигалеевича, в торжественной обстановке к бюстам Героев и Вечному огню были возложены цветы.
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