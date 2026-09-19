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Русская весна

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Финский военкор призвал Украину оставить претензии на Крым

Финский военкор призвал Украину оставить претензии на Крым

Финский общественник и военкор Кости Хейсканен заявил, что, будучи в Крыму, убедился в желании крымчан жить в составе России, и призвал Украину оставить претензии на полуостров.

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