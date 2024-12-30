💪Флаг России развивается над Курахово. Как сообщается с мест, микрорайон"Южный" а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ.
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💪Флаг России развивается над Курахово. Как сообщается с мест, микрорайон"Южный" а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ.