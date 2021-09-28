«Захотелось завертон»: во Владивостоке «крузак» проиграл в битве с малолитражкой

Фото с места события выложили в паблике «Экипажи ДПС». Там же ДТП обсудили очевидцы. «Перестраивался он! Судя по звуку тормозов и звуку удара, Ист там приземлился на полной скорости!»; «Чем там намазано?»; «Завертон захотелось резко?» (рядом по улице — сразу несколько пит-стопов); «Ист бампер оторвал, у Крузака вся морда развалилась»; «Там вроде Ист через две полосы летел…» Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как 56-летняя женщина за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser Prado ехала со стороны Находки в город Артём.