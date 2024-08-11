Совсем скоро в Fortnite появятся Доктор Дум и другие герои Marvel Уже 16 августа в по...

Совсем скоро в Fortnite появятся Доктор Дум и другие герои MarvelУже 16 августа в популярной королевской битве Fortnite стартует пятая глава четвертого сезона, приносящая с собой масштабное событие с участием любимых персонажей Marvel.
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