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A Week In The Life Of A Dancing With The Stars Pro: Witney Carson Walks Us Through Rehearsals, Costume Fittings, And The Crucial Spray Tans

A Week In The Life Of A Dancing With The Stars Pro: Witney Carson Walks Us Through Rehearsals, Costume Fittings, And The Crucial Spray Tans

Ever wonder what it's like to be a Dancing With the Stars pro? Witney Carson, the show's reigning champion, takes us behind the curtain.

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