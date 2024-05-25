В Тамбове спектаклем "Ромео и Жанетта" стартовал XV театральный фестиваль-конкурс

Тамбовские актеры подводят итоги сезона. С 24 по 30 мая Тамбовское региональное отделение Союза театральных деятелей России проводит XV региональный театральный фестиваль-конкурс «Итоги сезона 2023-2024».
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