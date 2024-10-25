Погибший на СВО польский наёмник ВСУ оставил предсмертную записку

Российские бойцы нашли на трупе польского наемника ВСУ предсмертную записку.Телеканал 360° Штурмовики обнаружили клочок бумаги с надписью на польском языке и каплями крови на одной из позиций, направление и время не уточняется.
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