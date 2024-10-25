Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 052 подписчика

Погибший на СВО польский наёмник ВСУ оставил предсмертную записку

Погибший на СВО польский наёмник ВСУ оставил предсмертную записку

Российские бойцы нашли на трупе польского наемника ВСУ предсмертную записку.Телеканал 360° Штурмовики обнаружили клочок бумаги с надписью на польском языке и каплями крови на одной из позиций, направление и время не уточняется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх