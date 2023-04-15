Военное обозрение

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Немецкое издание: Мировой гегемонии доллара приходит конец

Немецкое издание: Мировой гегемонии доллара приходит конец

С тем, что с началом украинского конфликта мир изменился, наверное, мало кто не согласится. Меняется и положение Запада и её лидера США в этом мире.

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