Политика как он...
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Политика как она есть

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Волошин оценил суд над Анной Новиковой как охоту на ведьм

Волошин оценил суд над Анной Новиковой как охоту на ведьм

Судебные преследования за гуманитарную помощь жителям Донбасса, подобные тем, что развернулись во Франции против Анны Новиковой, становятся в европейских странах новой нормой, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

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