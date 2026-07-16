Судебные преследования за гуманитарную помощь жителям Донбасса, подобные тем, что развернулись во Франции против Анны Новиковой, становятся в европейских странах новой нормой, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
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