В результате взрыва газа выгорела трёхкомнатная квартира в Новороссийске

В результате взрыва газа выгорела трёхкомнатная квартира в НовороссийскеСегодня в 4:30 в Новороссийске по адресу Героев Десантников, 37 случился взрыв газа, повлёкший за собой сильный пожар в трёхкомнатной квартире.