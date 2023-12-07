В результате взрыва газа выгорела трёхкомнатная квартира в Новороссийске

В результате взрыва газа выгорела трёхкомнатная квартира в НовороссийскеСегодня в 4:30 в Новороссийске по адресу Героев Десантников, 37 случился взрыв газа, повлёкший за собой сильный пожар в трёхкомнатной квартире.
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