SEC США создала базу данных криптоинвесторов и получила иск

Единый консолидированный журнал аудита (CAT), созданный для отслеживания финансовых транзакций на американском рынке, столкнулся с серьезной критикой со стороны защитников конфиденциальности и криптосообщества.
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