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Царьград

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В Новосибирске простились с главредом «Коммерсанта» Михаилом Кичановым

В Новосибирске простились с главредом «Коммерсанта» Михаилом Кичановым

В крематории на улице Военторговской собрались около 50–60 человек — родные, коллеги и представители ведомств, чтобы проводить в последний путь главного редактора «Ъ-Сибирь», скончавшегося 2 октября после наезда автомобиля на пешеходном переходе.

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