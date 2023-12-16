В Марокко состоялся концерт российских музыкантов

Концерт классической музыки с участием российских исполнителей — лауреатов международных конкурсов пианиста Глеба Романчукевича, скрипача Андрея Зубенко и кларнетиста Филиппа Создателева — прошел 15 декабря в Национальной библиотеке Королевства Марокко (НБКМ) в рамках большого проекта «Посольство мастерства», сообщает ТАСС.
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