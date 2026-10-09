Новак: Россия позитивно оценивает шаги США для стабилизации мирового энергорынка

Москва позитивно оценивает шаги Вашингтона для стабилизации мирового энергетического рынка. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
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