ИИ способен точно определить эмоции человека по голосу

Способность выражать свои чувства и эмоции является неотъемлемой частью человеческого общения. Хотя слова играют важную роль в этом процессе, невербальные сигналы, присутствующие в нашем голосе, могут быть не менее значимыми для передачи эмоционального подтекста.
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