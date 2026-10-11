Вероятно, не сыграет против «Барселоны».«Реал» обыграл «Вильярреал» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги, но главной темой вечера на «Бернабеу» стала не победа, а Винисиус Жуниор.
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