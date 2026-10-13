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Регионы России

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Ирина Роднина оценила взросление Александры Трусовой и изменение представления о фигурном катании

Ирина Роднина оценила взросление Александры Трусовой и изменение представления о фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что у серебряного призёра Игр в Пекине Александры Игнатовой (до замужества Трусовой) изменилось представление о фигурном катании.

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