Около 9900 человек задержали с начала 2026 года при попытках незаконно покинуть Украину. Такую цифру привёл представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша: Украин...
- AB Пять лет колонии ...
- ВСУ ставят рекорд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым