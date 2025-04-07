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Олимпийская чемпионка из США пошутила над Овечкиным после рекордного гола

Олимпийская чемпионка из США пошутила над Овечкиным после рекордного гола

Девятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пошутила над российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным после того, как он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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