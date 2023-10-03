Банк Японии начинает интервенцию на рынке облигаций

Банк Японии объявил в понедельник об увеличении объема покупок государственных облигаций. Открытая интервенция связана с аномальным ростом доходности 10-летних JGB, побившую рекорды сентября 2013-го года.
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