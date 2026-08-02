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Глушенков о хет-трике «Оренбургу»: «Должен был попасть правой клюшкой в 1-м случае – случайно получилось, наверное. Потом наудачу забил, а 3-й наигрывали. Почему не праздновал? Не хочу»

Полузащитник « Зенита »  Максим Глушенков прокомменитровал свой хет‑трик в ворота « Оренбурга » в матче 2-го тура Альфа‑Банк РПЛ (3:0).

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