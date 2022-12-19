Эксперты напомнили водителям о штрафах за недопустимый автотюнинг

Водители могут украшать свои авто исключительно в рамках дозволенных законом границ тюнинга. В противном случае можно получить штраф или снятие авто с учета, рассказали специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом» в понедельник, 19 декабря.