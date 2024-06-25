Два кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга получила документы на участие в выборах губернатора города от двух кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале, на утро 25 июня в Избирком поступили документы на регистрацию двух кандидатов на пост губернатора Северной столицы.