Устами медиков: так в реальности уходил из жизни Иисус Христос

Медицинские эксперты представили врачебный анализ процесса смерти Иисуса Христа. Американский профессор Труман Дэвис отметил, что распятие является одной из самых мучительных форм казни, приводящей к продолжительной и болезненной смерти.
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