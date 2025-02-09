Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    Даже за 5 рублей не куплюКому нужна эта немолодая хамоватая предательница.! Да, пела она прекрасно, но голос пропила ...Миллионы, но не а...
  • Александр Мельников
    Всполошился, жидëныш. Антисемитизмом на него пахнуло. Свастику с нигера, конечно, сорвать необходимо, да и пускать в ...Главный военный р...
  • александр корцыгин
    👍Моргенштерн* изме...

Посол России в Лондоне Келин: мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы

Посол России в Лондоне Келин: мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон умышленно скрывает информацию о судьбе экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в 2018 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
Врут поганые бриты, как всегда.
Ответить
10 час.
МШ
Марина Шулякова
А мы так ждали, так ждали... тогда с этим Скрипалями всех достали!
Ответить
10 час.
наверх