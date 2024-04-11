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Голевая передача Месси не спасла «Интер» Майами от вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Голевая передача Месси не спасла «Интер» Майами от вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер» Майами прекратил борьбу за Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Ранним утром 11 апреля (мск) в Монтеррее завершился ответный четвертьфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Монтеррей» принимал «Интер» из Майами.

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