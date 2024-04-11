Голевая передача Месси не спасла «Интер» Майами от вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер» Майами прекратил борьбу за Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Ранним утром 11 апреля (мск) в Монтеррее завершился ответный четвертьфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Монтеррей» принимал «Интер» из Майами.
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