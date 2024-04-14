Захарова напомнила послу Гальперин, что Израиль ни разу не осудил удары Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова напомнила послу Израиля Симоне Гальперин, что еврейское государство ни разу не осудило удары Украины по регионам РФ.
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