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Захарова напомнила послу Гальперин, что Израиль ни разу не осудил удары Украины

Захарова напомнила послу Гальперин, что Израиль ни разу не осудил удары Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова напомнила послу Израиля Симоне Гальперин, что еврейское государство ни разу не осудило удары Украины по регионам РФ.

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влад врона
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Сергей Орлов
Не знаю почему, но эту женщину я уважаю!!! Всегда говорит всё в точку.
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