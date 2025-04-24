Трамп: "Я думал, что с Зеленским будет легче договориться"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что, по его мнению, Россия готова пойти на мирное соглашение по Украине, в то время как с президентом Украины Владимиром Зеленским достичь договоренностей гораздо сложнее.
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