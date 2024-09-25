Россия будет продолжать специальную военную операцию до смены власти на Украине. "Если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <.
Небензя назвал условие завершения СВО
Комментарии
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Василий Лыгин
Украины как отдельного государства быть не должно. Только при этом условии коллективный запад должен будет принять решение о том, какие отношения у него будут с Россией: война (желательно, холодная) или экономическое сотрудничество с равными правами.
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