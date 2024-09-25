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Небензя назвал условие завершения СВО

Небензя назвал условие завершения СВО

Россия будет продолжать специальную военную операцию до смены власти на Украине. "Если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <.

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Комментарии
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Василий Лыгин
Украины как отдельного государства быть не должно. Только при этом условии коллективный запад должен будет принять решение о том, какие отношения  у него будут с Россией: война (желательно, холодная) или экономическое сотрудничество с равными правами.
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