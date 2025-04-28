Moneyken получил премию «Добряк на вайбе» за яркий дебют в МФЛ и мемную командую речь

Он стал вторым лауреатом премии «Добряк на вайбе», учрежденной Спортсом’’ и Медиалигой. Команда Манекена и его супруги Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева) Chertanovo успешно дебютировала в Медиалиге, одержав победу над клубом Михаила Литвина Lit Energy в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов).
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