Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех

Число погибших в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе увеличилось до трех человек. Как сообщили в пресс-службе предприятия, жертвами стали два гражданина Китая и один гражданин России - сотрудники подрядных организаций.
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