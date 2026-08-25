Страна и люди
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Страна и люди

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Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех

Число погибших в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе увеличилось до трех человек. Как сообщили в пресс-службе предприятия, жертвами стали два гражданина Китая и один гражданин России - сотрудники подрядных организаций.

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