Андрей Белоусов рассказал о превышении планов по развитию электро-автомобильной индустрии в России

Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства, провел совещание по вопросу осуществления инициативы социально-экономического развития Российской Федерации под названием “Электро-автомобиль и водородный автомобиль”.
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