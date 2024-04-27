Сторож базы Василий загнал весь металл со склада на сторону, потому что ему врач прописал пропить железо.
Склад
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Сторож базы Василий загнал весь металл со склада на сторону, потому что ему врач прописал пропить железо.
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