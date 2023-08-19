БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шутки кончились. Зачем столько польских жолнежей на белорусской границе?

Шутки кончились. Зачем столько польских жолнежей на белорусской границе?

Артём Агафонов.   Милитаристский угар в Польше продолжает нарастать. Режим Дуды–Моравецкого уже вывел свою страну на первое место в НАТО по удельному весу военных расходов, обогнав даже неизменно лидировавшие по этому показателю Соединенные Штаты.

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