Шутки кончились. Зачем столько польских жолнежей на белорусской границе?

Артём Агафонов. Милитаристский угар в Польше продолжает нарастать. Режим Дуды–Моравецкого уже вывел свою страну на первое место в НАТО по удельному весу военных расходов, обогнав даже неизменно лидировавшие по этому показателю Соединенные Штаты.