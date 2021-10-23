Левые и патриоты в крестовом походе за социальное государство

Подводя предварительные итоги 55 публикаций в «РВ», с которыми не у всех была возможность ознакомиться, сделаю краткое резюме по актуальным темам: общий контекст носит преимущественно критический характер, хвалебных од и без того достаточно.
Подводя предварительные итоги 55 публикаций в «РВ», с которыми не у всех была возможность ознакомиться, сделаю краткое резюме по актуальным темам: общий контекст носит преимущественно критический характер, хвалебных од и без того достаточно.
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