Кадры уничтожения блиндажей ВСУ

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения блиндажей ВСУ в зоне СВО. Артиллеристы 238‑й гвардейской артиллерийской бригады 8‑й гвардейской общевойсковой армии успешно поразили блиндажи Вооруженных сил Украины.
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