Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Неделя боя и все разбежитесь и хрен вас соберут ваши генералы!Полковник Матвийч...
  • ИГОРЬ честнодумов
    ИДИОТЫ!Глава МИД Цахкна:...
  • Владимир Курюкин
    Чушь клиническая, мы не они, если приспичит - нае...бнем сразу и откровенно, цели обозначены.А вот диверсии это их вс...FT: Россия занима...

Постпред: любая группа экспертов из ООН по КНДР обречена на самоуничтожение

Постпред: любая группа экспертов из ООН по КНДР обречена на самоуничтожение

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая группа экспертов из Организации Объединенных Наций (ООН) по КНДР, по подобию распущенной группы экспертов комитета по санкциям против Северной Кореи Совета безопасности ООН, "обречена на самоуничтожение".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх