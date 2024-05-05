Постпред: любая группа экспертов из ООН по КНДР обречена на самоуничтожение

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая группа экспертов из Организации Объединенных Наций (ООН) по КНДР, по подобию распущенной группы экспертов комитета по санкциям против Северной Кореи Совета безопасности ООН, "обречена на самоуничтожение".